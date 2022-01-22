Taha Altıkardeş Trabzonspor'da

Bursaspor, genç stoper oyuncusu Taha Altıkardeş'in transferi konusunda Trabzonspor ile anlaştı.

BURSA (DHA) - Bursaspor, genç stoper oyuncusu Taha Altıkardeş'in transferi konusunda Trabzonspor ile anlaştı.

Trabzonspor, 18 yaşındaki stoper oyuncusu Taha Altıkardeş için Bursaspor'a teklif götürdü. İki takımın Altıkardeş'in transferi konusunda anlaştığı öğrenildi. Transferin detaylarının iki kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri