"Taha Akgül ve Ali Sofuoğlu Bronz Madalya Kazanarak Göğsümüzü Kabarttı"
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"Taha Akgül ve Ali Sofuoğlu Bronz Madalya Kazanarak Göğsümüzü Kabarttı"

'Taha Akgül ve Ali Sofuoğlu Bronz Madalya Kazanarak Göğsümüzü Kabarttı'
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tokyo 2020'de güreşte bronz madalya kazanan Taha Akgül ve karatede bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu'nu tebrik etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tokyo 2020'de güreşte bronz madalya kazanan Taha Akgül ve karatede bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Vali Yerlikaya, Tokyo 2020'den gururlandıran haberler gelmeye devam ettiğini belirterek;

"Tokyo 2020'den gururlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

Taha Akgül güreşte; Ali Sofuoğlu karatede bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

Tebrikler??????" ifadelerini kullandı.

#Tokyo2020'den gururlandıran haberler gelmeye devam ediyor. #TahaAkgül güreşte ??#AliSofuoğlu karatede ??

bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı????

Tebrikler?????? pic. twitter. com/A7Vg06Fptx

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 6, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

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