Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Taha Akgül Tokyo Olimpiyatları 2021 maç takvimi!
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Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Taha Akgül Tokyo Olimpiyatları 2021 maç takvimi!

Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Taha Akgül Tokyo Olimpiyatları 2021 maç takvimi!
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Taha Akgül, başarılarından konuşturmaya devam ederken, tıpkı Naim'in halterde yaptığı gibi üst üste üç altın madalya ile tarih sayfasında kendine yer edinmek istiyor. Olimpiyatlarda yarışacak isimlerden biri olan Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Taha Akgül Tokyo Olimpiyatları 2021 maç takvimi!

Taha Akgül'ün maçı ne zaman? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Rıza Kayaalp'in kazandığı bronz madalyanın ardından bir ödül de Taha Akgül'den bekleniyor. Peki, Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Taha Akgül Tokyo Olimpiyatları maç takvimi!

TAHA AKGÜL'ÜN MAÇI NE ZAMAN?

Taha Akgül, serbest 125kg'da yarışacak. Karşılaşma 5 Ağustos günü Türkiye saat ile 05:30 – 06:50 arasında gerçekleşecek.

Devam edecek karşılaşmalar ise şu şekilde:

Serbest 125kg – Çeyrek Final

Tarih: 05/08/2021

Saat: 06:50 – 07:30 (TSİ)

Yer: Makuhari Messe Hall A

Serbest 125kg – Yarı Final

Tarih: 05/08/2021

Saat: 12:35 – 12:55 (TSİ)

Yer: Makuhari Messe Hall A

Serbest 125kg – Bronz Madalya

Tarih: 06/08/2021

Saat: 14:05 – 14:25 (TSİ)

Yer: Makuhari Messe Hall A

Serbest 125kg – Final

Tarih: 06/08/2021

Saat: 14:30 – 14:40 (TSİ)

Yer: Makuhari Messe Hall A

Taha Akgül'ün maçı ne zaman?
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