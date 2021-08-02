Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Taha Akgül Tokyo Olimpiyatları 2021 maç takvimi!

Taha Akgül, başarılarından konuşturmaya devam ederken, tıpkı Naim'in halterde yaptığı gibi üst üste üç altın madalya ile tarih sayfasında kendine yer edinmek istiyor. Olimpiyatlarda yarışacak isimlerden biri olan Taha Akgül'ün maçı ne zaman? Taha Akgül Tokyo Olimpiyatları 2021 maç takvimi!