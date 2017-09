Taha Akgül'ün Hedefi 3 Olimpiyat Şampiyonluğu

SERHAT ZAFER - Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, ilk hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu, spor hayatına 3 olimpiyat şampiyonluğu sığdırmayı amaçladığını söyledi.



"Üç Nesil Olimpiyat Şampiyonları" konulu söyleşiye katılmak üzere memleketi Sivas'a gelen Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivaslı 3 olimpiyat şampiyonunun bir araya gelmesinin tarihi bir olay olduğunu vurguladı.



Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve kendisinin güreşin yaşayan efsaneleri olduğunu anlatan Taha, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.



Taha, 5. kez Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini belirterek, "Daha sonra Dünya Şampiyonası'nda finale kaldım. Defalarca yendiğim Gürcü sporcuya 10-8 maalesef dramatik bir sonla kaybettim. İlk kez bir final müsabakasında mağlup oldum. Daha önce çıktığım bütün finallerde altın madalyaya ulaşmıştım. Bana büyük bir tecrübe oldu." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü tutmak istiyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dünya Şampiyonası'na gitmeden kendisini aradığını ve başarı dilediğini aktaran Taha Akgül, şöyle devam etti:



"Sayın Cumhurbaşkanımıza altın madalya sözü verdim. Maçı birebir takip etmiş, 30 Ağustos resepsiyonunda yan yana geldiğimizde özellikle üzüntüsünü dile getirdi. Gece uyuyamadığını söyledi, özellikle Gürcü sporcunun maçtan sonraki sevinç hareketleri kendisini çok üzmüş. Cumhurbaşkanımıza tekrar bu maçın rövanşını alacağımın ve altın kemeri Türkiye'ye getireceğimin sözünü verdim."



Kariyerine 3 olimpiyat şampiyonluğu sığdırmak istiyor



2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda serbest güreş 125 kiloda altın madalyaya ulaşan, kariyerine 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli güreşçi, üçüncü olimpiyat şampiyonasında 33 yaşında olacağını, bunun çok geç bir yaş olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Her şey benim elimde, kendime bakarsam, profesyonel yaşantıma devam edersem, zirvede kalmayı başarabilirsem 3 olimpiyat şampiyonluğu neden olmasın. Önümde 2020 Tokyo Olimpiyatları var, hedef hedef bakıyorum. Seneye Avrupa ve dünya şampiyonası var, bunlar bir nevi olimpiyatın hazırlığı. Hedefim 3 olimpiyat şampiyonluğu diyorum. Serbestte rekorlar bende, grekoromende Hamza ağabeyde. Kendisi bana güzel dileklerde bulundu, inşallah emin adımlarla yoluma devam edip, kırılmayan bir rekoru kırmak için uğraşacağım. Bu potansiyeli kendimde görüyorum."



Efsane güreşçiler Yaşar Doğu, Ahmet Ayık ve Hamza Yerlikaya'yı her zaman örnek aldığını vurgulayan Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz bizden önceki şampiyonları örnek aldık, bundan sonraki gelecek kardeşlerimiz de bizi örnek alıyor. Bu böyle devam edecek. Biz en iyi şekilde örnek olmaya çalışıyoruz. Sadece şampiyonluğumuzla değil, onlara davranış şeklimizle. Yanıma gelen genç kardeşlerimle ilgilenmeye çalışıyorum, bunlar çok önemli. Sivas, inşallah benden sonraki dönemde de olimpiyat şampiyonu çıkartacaktır."



"Hiçbir zaman bahanelere sığınmadım"



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Gürcü rakibine 10-8 kaybederek gümüş madalya kazanan Taha, şu ifadeleri kullandı:



"Hiç bahanelere sığınan bir sporcu olmadım. Dünya Şampiyonası final maçımı izleyenler bir kez daha izlesinler, özellikle son pozisyonda iki ayağım birden açıldı ve kaydı. Takdiriilahi diyorum çünkü hazırlık sürecinde hep gerekeni yaptım. Müsabakada da elimden geleni sonuna kadar yaptım ama son pozisyonda ayağımın o şekilde kayması... Minderin her yerinde gezdik, özellikle ağır siklet güreşi yapmadık. Bizim yaptığımız müsabaka yılın maçı seçildi, Gürcü sporcuya FILA tarafından 10 bin dolar ödül verildi ve en teknik sporcu seçildi. 5 yıldır şampiyon oluyorum, sayı tuşlarıyla teknik üstünlükle şampiyon oluyorum. Hiçbir defa böyle bir şey olmadı ama Gürcü sporcu hem teknik seçildi hem yılın maçı seçildi, hem de 10 bin dolar ödül verildi. Bizim her zaman güçlü olmamız lazım, düşenin dostu olmuyor. Kötü günde insan gerçek dostlarını görüyor. Biz de buradan dersler çıkarttık, bu beni daha çok hırslandırdı."



Sakatlık durumu



Son final maçında kendisini çok zorladığını ve iç yan bağlarında yüzde 80'lik kopuk bulunduğunu aktaran Taha, yürümede zorluk yaşadığını ve ciddi bir sakatlığının olduğunu ifade etti.



Taha Akgül, en kısa sürede tedavisini tamamlayarak yeni sezon için çalışmalara başlayacağını dile getirdi.