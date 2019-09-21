Taha Akgül'ün final müsabakasını hemşerileri heyecanla izledi

- Taha Akgül'ün final müsabakasını hemşerileri heyecanla izlediSİVAS - Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finalde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül'ün maçını kent meydanına kurulan dev ekranda izleyen hemşerileri heyecanlı...

21.09.2019 19:31
Taha Akgül'ün final müsabakasını hemşerileri heyecanla izledi

- Taha Akgül'ün final müsabakasını hemşerileri heyecanla izledi

SİVAS - Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finalde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül'ün maçını kent meydanına kurulan dev ekranda izleyen hemşerileri heyecanlı anlar yaşadı.

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül serbest stil 125 kiloda final müsabakasında Gürcü Geno Petriashvil'ye yenilerek gümüş madalya kazandı. Milli güreşçi Taha Akgül'ün' final mücadelesini memleketi Sivas'da hemşerileri kent meydanına kurulan dev ekranda heyecanla izledi.

Kaynak: İHA
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