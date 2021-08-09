SPOR Taha Akgül: Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu
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SPOR Taha Akgül: Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taha Akgül: Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu"2024 Paris'te altın madalya alabilecek gücüm, potansiyelim var""Kafamda hiçbir şekilde bırakmak yok.

Taha Akgül: Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu

"2024 Paris'te altın madalya alabilecek gücüm, potansiyelim var"

"Kafamda hiçbir şekilde bırakmak yok. İnşallah yola devam edeceğiz"

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türk kafilesinin kaptanlığını yapan Taha Akgül, "Biz altın madalya için oraya gitmiştik. Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu. Ancak buna da şükür. 2'nci olimpiyat madalyam oldu. Madalyasız da dönebilirdim. Hamd olsun, ikinci kez olimpiyat madalyası alarak ülkeme bu gururu yaşattım" dedi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda Moğol rakibi Munkhtur'u yenerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatlarda aynı zamanda kafile kaptanı da olan Taha Akgül, Türkiye'nin takım olarak başarılı bir olimpiyatı geride bıraktığını belirterek, "Öncelikle genel anlamda tarihi bir olimpiyat geçirdik. 13 tane madalya alarak rekorumuzu kırdık. Başarılı bir olimpiyattı. Genç sporcularımız inanılmaz mücadele ettiler. Biz güreş branşı olarak 3 tane bronz madalya aldık. Bizim için normal bir başarı. Biz altın madalya için oraya gitmiştik. Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu. Ancak buna da şükür. 2'nci olimpiyat madalyam oldu. Madalyasız da dönebilirdim. Hamd olsun, ikinci kez olimpiyat madalyası alarak ülkeme bu gururu yaşattım. Dediğim gibi genel olarak da iyi bir olimpiyat geçirdik" şeklinde konuştu.

"2024 PARİS'TE ALTIN MADALYA ALABİLECEK GÜCÜM, POTANSİYELİM VAR"

Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya alabilecek gücünün olduğunu ifade eden Akgül, "Şöyle ki; 2024 Olimpiyatları'na daha 3 sene var. 2 sene sonra olimpiyat elemeleri başlıyor. Ben kaybettiğim müsabakada yorulmadan maçtan çıktım. Yani ilk defa böyle bir maç yaptım. Maçın içinde dağıldım, konsantre olamadım. Ben oradan çıksaydım kesinlikle şampiyon olurdum. Devam etmeyi düşünüyorum. 2024'e kısa bir süre var. Hocalarımızla da görüştük. 2 sene sonra da olimpiyatın elemeleri başlayacak. Orada altın madalya alabilecek gücüm, potansiyelim var. Şu an için devam edeceğim. Kafamda hiçbir şekilde bırakmak yok. İnşallah yola devam edeceğiz" diye konuştu.

SPOR Taha Akgül: Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu
SPOR Taha Akgül: Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu
SPOR Taha Akgül: Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu
SPOR Taha Akgül: Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu
SPOR Taha Akgül: Sürpriz bir yenilgi aldım ve bronz madalya ile dönmek nasip oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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