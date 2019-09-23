Taha Akgül: "Son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım"

Taha Akgül'ün gelişi ve çiçek verilmesi Taha Akgül'ü karşılayanlar Taha Akgül'ün açıklaması Sporcuların açıklamaları Taha Akgül ve kafilenin toplu halde görüntüsü ANKARA - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Esenboğa...

23.09.2019 10:55
Taha Akgül:

Taha Akgül'ün gelişi ve çiçek verilmesi

Taha Akgül'ü karşılayanlar

Taha Akgül'ün açıklaması

Sporcuların açıklamaları

Taha Akgül ve kafilenin toplu halde görüntüsü ANKARA - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Esenboğa Havaalanında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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