Taha Akgül: "Son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım"

23.09.2019 10:55

Taha Akgül'ün gelişi ve çiçek verilmesi

Taha Akgül'ü karşılayanlar

Taha Akgül'ün açıklaması

Sporcuların açıklamaları

Taha Akgül ve kafilenin toplu halde görüntüsü ANKARA - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Esenboğa Havaalanında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA