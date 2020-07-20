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Taha Akgül: "Sakatlık sürecim bitti, hedefim Dünya Şampiyonası"

Milli güreşçi Taha Akgül, sakatlık sürecinin sona erdiğini belirterek, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Taha Akgül:
20.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:11

Milli güreşçi Taha Akgül, sakatlık sürecinin sona erdiğini belirterek, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Ankara'daki kamp öncesi Sivas'ın Zara ilçesine gelen Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, İrem Kayhan-Namık Korkmaz çiftinin nikah törenine katılarak milli güreşçi Namık Korkmaz'ın nikah şahidi oldu. Nikah öncesi açıklama yapan Taha Akgül, "Korona sürecinde bizler de evlerimizdeydik. Evimizde kalmaya dikkat ettik, antrenmanlarımıza devam ettik. Benim sakatlık sürecim var, Allah'a şükür onu da tamamladım. Şu an kampa girecek seviyeye geldim. Kurban Bayramı'ndan sonra takım arkadaşlarımla beraber kamplara gidip, onlarla beraber ağırlık, kuvvet antrenmanları yapabileceğiz" dedi.

"Güreşi çok özledim"

Kamp ortamını çok özlediğini dile getiren Akgül, "Arkadaşlarımı, arkadaşlarımla teknik ve güreş antrenmanları yapabilmeyi, güreşi çok özledim. 7 aydır mindere girmiyorum, teknik antrenman yapmıyorum. İnşallah bu özlemle bir an evvel minderlere kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

"Hedefim altın madalya olacak"

Dünya Şampiyonası için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini de sözlerine ekleyen Akgül, "Aralık ayında Dünya Şampiyonası yapılması gündemde, eğer işler olağan bir şekilde, güzel bir şekilde giderse Aralık ayında maçımız olacak. Oraya en güzel şekilde hazırlanıp, hedefim yine altın madalya olacak" ifadelerini kullandı.

Sivas'ı çok özlediğini ifade eden Akgül, "Çocukluk arkadaşım, Namık kardeşimin düğünü var, Zara'ya geldik. Sivas benim memleketim. Sivas'ımı çok özlemiştim, korona virüs sürecinde gelememiştik. Bu vesileyle memleketimle hasret giderme imkanı buldum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Fatih Çelik'in kıydığı nikah törenine; Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Soner Demirtaş ve milli güreşçiler katıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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