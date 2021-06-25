Taha Akgül kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Taha Akgül kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Taha Akgül, Türkiye'ye tek altın madalyayı 2016 Rio Olimpiyatları'nda getirmişti. Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olan Akgül, 2021 senesine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatların'da ülkemizi temsil edecek. Milli güreşçinin hedefi, ikinci olimpiyat altın madalyasıyla dönmek. Peki, hayatı merak edilen Taha Akgül kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Taha Akgül kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olan Akgül, geçtiğimiz sene yaşadığı sakatlıktan dolayı 2020 Tokyo Olimpiyatı'nın 2021 senesine ertelenmesini kendisi açısından bir hediye olarak gördüğünü ifade etmişti. Bu sene katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan ikinci olimpiyat altın madalyasıyla dönmek. Peki, hayatı merak edilen Taha Akgül kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Taha Akgül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Doğum Tarihi: 22 Kasım 1990

Kaç yaşında:31

Nereli: Sivas

Spor: Güreş

Taha Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta doğan Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezunudur.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.[11] 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Sırbistan'nın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah'ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin" dedi.

2016 Sedat Simavi Spor Ödülü

62.Milliyet Spor Ödülü Gilette Özel Ödülü

63.Milliyet Spor Ödülü Yılın Sporcusu Ödülü

2017 Mustafa V. Koç Spor Ödülü (Gizem Girişmen ile paylaştı)

TAHA AKGÜL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Taha Akgül, 1990 doğumlu olup 30 yaşında ve Sivaslıdır.