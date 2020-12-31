Taha Akgül: İnşallah 2021 yılında pandemi biter
2020 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu, yeni yıldan beklentilerini açıkladı.
"2021'den temennimiz; sevgi, huzur ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirmek, inşallah geçiririz tüm dünya ve ülkemiz olarak" ifadelerini kullanan Taha Akgül, "Biz de normal hayatımıza, kamp süreçlerine, antrenman süreçlerine inşallah başlarız. 2021 yılında temennimiz bu ve hedefimiz tabii ki altın madalya. Kamptayız, hazırlıklarımız devam ediyor. Yılbaşını da kampta tüm takım arkadaşlarımızla beraber çalışarak geçireceğiz. Hedefimiz 2021 yılında olimpik sıkletlerde 6'da 6 ile olimpiyatlara katılmak. İnşallah son olimpiyat şampiyonu olarak hedefim yine altın madalya olacak. Bu uğurda çalışıyorum. Ben bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2021 yılında pandemi biter ve ülkemiz tekrardan güzel günlerine kavuşur, inşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA