Taha Akgül: "Hedefim Tokyo'da İkinci Kez Olimpiyat Şampiyonu Olmak"

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül dünya şampiyonasında ikinciliğe üzüldüğü ancak hedefinin 2020'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda ikinci kez şampiyon olmak olduğunu söyledi.



Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül, eski olimpiyat şampiyonları Hamza Yerlikaya ve Ahmet Ayık 4 Eylül Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sivas 6. Kitap Günleri'ne katıldı. Buruciye Medresesi'nde düzenlenen söyleşide konuşan Taha Akgül, güreşe üç sene ara verdikten sonra tekrar güreşe başlayıp 5 kere Avrupa şampiyonu 2 kere de dünya şampiyonu olduğunu söyledi. Olimpiyatların 7 milyar insanın takip ettiği en çok izlenen organizasyon olduğunu ifade eden Akgül, "Herkes ile aynı olimpiyat köyündesin. Hiç kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok zaten olimpiyatların temel amacı bu. Zencisi, beyazı herkes hiçbir fark gözetmeksizin bir arada yemek yiyor, bir arada spor yapıyor. Böyle büyük bir organizasyonda ülkeme olimpiyat şampiyonluğu kazandırdığım için çok mutluyum. İnşallah hedefim ikinci kez, 2020'de Tokyo'da, olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.



"2020 olimpiyatları için çalışma devam edeceğim"



Son düzenlenen dünya şampiyonasında üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için elinden geleni yaptığını belirten Akgül, "Biraz taktik hata yaptım. Müsabaka 10-8 bitti. Nasip değilmiş nasibimizde bu varmış. Ben hazırlanış sürecinde de elimden geleni yaptım. Erzurum'da ve Bolu'da kamp yaptım. Bir fedakarlık yaptım ona rağmen müsabakada maçın son 10 saniyesine kadar mücadelemi de yaptım. Ama nasip olmadı. Daha önce defalarca yendiğim sporcuya yenildim. Üç ay önce Avrupa şampiyonasında ikinci turda 10-0 teknik üstünlükle yenmiştim. Nasip değilmiş hakkımızda hayırlısı inşallah bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz. Sporda bunlar var. Bizim bunları yaşaması gerekiyordu. Önemli olan 2020 olimpiyatları büyük hedef orası Avrupa ve dünya şampiyonlukları aslında olimpiyat şampiyonu olmuş bir sporcu için çok da önemli değil. Ben inşallah çok da kafayı takmadan inşallah 2020 olimpiyatları için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.



Eski olimpiyat şampiyonu Hamza Yerlikaya da Taha Akgül'e destek olarak, "Hedefin sonunda güzel mutluluk büyük bir başarı bekliyorsa sabredeceksin. Sabırla yoluna devam edeceksin. Bu tarz trafik kazalarını görmeyeceksin, duymayacaksın. Sağır olacaksın. Çünkü toplum başarılı olduğunda büyük yerlere koyar başarısızlıkta da çok alt mertebelere indirir toplum olarak biz hep başarılı insanları severiz. Onun için nefsi davranmadan çalışmadan da taviz vermeden el birliğiyle, gönül birliğiyle dua edeceğiz. Taha kardeşimizde 2020 olimpiyatlarına daha iyi, başarılı olabilmenin yollarını arayacak. Her gün daha iyisini yapmaya çalışacak. Her gün daha mükemmelini yapmaya çalışacak" şeklinde konuştu.



Yerlikaya: "Cumhurbaşkanımız da ikinciliğe üzüldü"



Taha Akgül'ün dünya şampiyonasındaki final maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izlediğini anlatan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızla çok müsabaka izledik ama Taha'nın maçına özellikle çok üzüldüğünü Malazgit'e seyahate gittiğinde bile oradaki ikinciliğe ne kadar üzüldüğünü uçaktaki insanlara beyan etti. Taha'yı ne kadar sevdiğini ne kadar önem verdiğine ben Cumhurbaşkanımızla bulunduğum ortamda şahit oldum. Bu tür trafik kazaları olur kısa zamanda kaportayı yenileyip yola devam edeceğiz. Çünkü hepimiz bu yoldan geçtik. Yenildik, yendik. Önemli olan zirvede çok kalıp aşağıda kısa kalabilmektir" ifadelerini kullandı.



Programı Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş takip etti. Programın sonunda Vali Gül Taha Akgül, Hamza Yerlikaya ve Ahmet Ayık'a çeşitli hediyeler verdi. - SİVAS