Taha Akgül: Hedefim 2020 Olimpiyatları - Yeniden

SİVAS'ta 6'ıncısı düzenlenen Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında eski Olimpiyat Şamiyonu Ahmet Ayık, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerliyaka ile Milli Güreşçi Taha Akgül, 'Üç Nesil Olimpiyat Şampiyonları' konulu söyleşiye katıldı. Söyleşide konuşan Taha Akgül, hedefinin 2020 olimpiyatlarını kazanmak olduğunu söyledi.



Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül, eski olimpiyat şampiyonları Hamza Yerlikaya ve Ahmet Ayık 4 Eylül Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sivas 6'ncı Kitap Günleri 'Üç Nesil Olimpiyat Şampiyonları' konulu söyleşiye katıldı. Buruciye Medresesi'nde düzenlenen programda Vali Davut Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Söyleşi öncesinde Ahmet Ayık Güreş Eğitim Merkezi sporcuları gösteri yaptı. Söyleşide konuşan Taha Akgül güreşe üç sene ara verdikten sonra tekrar güreşe başlayıp 5 kere Avrupa şampiyonu 2 kere de dünya şampiyonu olduğunu söyledi. Olimpiyatların 7 milyar insanın takip ettiği en çok izlenen organizasyon olduğunu söyleyen Akgül, "Herkes ile aynı olimpiyat köyündesin. Hiç kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok zaten olimpiyatların temel amacı bu. Hiçbir fark gözetmeksizin herkes bir arada yemek yiyor bir arada spor yapıyor. Böyle büyük bir organizasyonda ülkeme olimpiyat şampiyonluğu kazandırdığım için çok mutluyum. İnşallah hedefim de 2'nci kez 2020'de Tokyo'da olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.



"HEDEFiM 2020 OLİMPİYATLARI"



Son yapılan Dünya Şampiyonası'nda finaldeki rakibine yenilerek Dünya 2'ncisi olan Akgül, hedefinin 2020 Olimpiyatları olduğunu söyledi. Bunun için çok çalışacağını ve 2'nci kez Olimpiyat Şampiyonu olmak istediğini ifade eden Akgül, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 23 tane olimpiyat şampiyonu olmuş sporcumuz var. Bunlardan 3 tanesi bugün burada. Allah'a hamd olsun bu insanlarla bugün burada olmak çok gurur verici. Son Dünya Şampiyonası'nın final maçında gönül isterdi ki üçüncü kez dünya şampiyonu olayum bunun için elimden gelen herşeyi yaptım. Müsabaka 10-8 bitti. Nasip değilmiş nasibimizde bu varmış. Daha önce defalarca yendiğim sporcuya yenildim. Hatta 3 ay önce Avrupa Şampiyonası'nda ikinci turda 10-0 teknik üstünlükle yenmiştim. Bu tecrübe sporda bunlar var. Önemli olan 2020 Olimpiyatları büyük hedef orası" dedi.



Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği tarafından 'Asrın Güreşçisi' ünvanı verilen eski Olimpiyat Şampiyonu Hamza Yerlikaya ise 1996 yılında askerken olimpiyatlara katıldığını ve Olimpiyat Şampiyonu olduğunu söyledi. Taha'nın daha büyük başarılara imza atacağını ifade eden Yerlikaya, "3 tane Sivaslı Olimpiyat Şampiyonu bir aradayız. Ülkemizi aynı zamanda memleketimizi temsil eden bir yiğit çıkıyor. Şu anda en genç temsilcimiz Taha. Bundan sonraki uzun müddette bizi temsil edecek en iyi arkadaşımız Taha'dır. Büyük başarılara imza atacak kanaatindeyim. Organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 1964 yılında Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat oyunlarında o ana kadar hiç yenilmeyen Rus rakibi Medved'i yenerek Olimpiyat Şampiyonu olan Ahmet Ayık ise tecrübelerini paylaştı. Program sonunda protokol üyeleri şampiyon güreşçilere hediye takdimi ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



- Sivas