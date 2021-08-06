Taha Akgül'den bronz madalya
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Taha Akgül'den bronz madalya

Taha Akgül'den bronz madalya
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Moğol sporcu Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 yenerek bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Moğol sporcu Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Milli güreşçimiz, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti. Yaptığı atakla skoru 3-0'a getiren Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Akgül, rakibini 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.
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