Taha Akgül bronz madalya için mindere çıkacak
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Taha Akgül bronz madalya için mindere çıkacak

Taha Akgül bronz madalya için mindere çıkacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcu Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda repesaj maçını kazanarak bronz madalya için mücadele etme hakkı elde etti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcu Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda repesaj maçını kazanarak bronz madalya için mücadele etme hakkı elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'ında altın madalya beklentisinin yüksek olduğu Taha Akgül, ABD'li Steveson'a yenilerek altın madalya şansını yitirdi ancak Amerikalı güreşçi finale yükselince milli sporcu repesaj maçına çıkma hakkı elde etti. Sabah seansında Kırgız sporcu A.Lazarev karşısında 4-0 galip gelen Taha'nın oldukça moralsiz olması dikkat çekti.

Milli sporcu, akşam seansında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'un karşısında bronz madalya için güreşecek. Mücadele, saat 14.00'de yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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