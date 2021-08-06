Taha Akgül bronz maçında, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak
Tokyo Olimpiyatları'nda 125 kiloda güreşen milli güreşçimiz Taha Akgül sabah seansında yaptığı Kırgız Aial Lazarev maçını 4-0 kazandı ve bronz maçına çıkmaya hak kazandı.
Tokyo Olimpiyatları'nda 125 kiloda güreşen milli güreşçimiz Taha Akgül sabah seansında yaptığı Kırgız Aial Lazarev maçını 4-0 kazandı ve bronz maçına çıkmaya hak kazandı.
Milli güreşçimiz Taha Akgül bronz madalya maçı için TSİ bugün saat 13.30'da Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı