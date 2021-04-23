Taha Akgül, Avrupa güreş tarihine geçti
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Taha Akgül, Avrupa güreş tarihine geçti

Taha Akgül, Avrupa güreş tarihine geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını da elde etmiş oldu.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını da elde etmiş oldu.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Böylece Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla şampiyon olan güreşçi olma unvanını da elde etti. Serbest stilde, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Bulgar Valentin Yordanov'un 7, yine Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu ünlü güreşçi Rus Buvaysa Saytiyev'in de 6 Avrupa şampiyonluğu bulunuyordu. Taha Akgül 8. Avrupa şampiyonluğuyla bu iki güreşçiyi geride bırakarak, Avrupa Güreş Şampiyonalarında en fazla şampiyon olan güreşçi oldu. Türkiye'yi serbest stil 125 kg'da temsil eden Avrupa'nın Başpehlivanı Taha Akgül, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 yıllarında Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı.

Akgül, sakatlığı nedeniyle geçen sene Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamamıştı. Taha Akgül, 8 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 2014 yılında Taşkent'te ve 2015'de Las Vegas'ta dünya şampiyonu, 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu olmuştu. Ayrıca başarılı güreşçinin 2013 Akdeniz Oyunları,

2013 Dünya Üniversite Oyunları ve 2019 Askeri Olimpiyat Oyunları şampiyonlukları bulunuyor.

-İHA-

Taha Akgül, Avrupa güreş tarihine geçti
Taha Akgül, Avrupa güreş tarihine geçti
Taha Akgül, Avrupa güreş tarihine geçti
Taha Akgül, Avrupa güreş tarihine geçti
Taha Akgül, Avrupa güreş tarihine geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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