SPOR Taha Akgül: 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum, bu serbest güreşte bir rekor
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SPOR Taha Akgül: 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum, bu serbest güreşte bir rekor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Taha Akgül: 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum, bu serbest güreşte bir rekorHedefim ikinci kez olimpiyat şampiyonluğuErcan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA,(DHA) - Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül serbest stil...

SPOR Taha Akgül: 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum, bu serbest güreşte bir rekor

Hedefim ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA,(DHA) - Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül serbest stil 125 kiloda 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah'ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin" dedi.

Antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşen ve köprücük kemiğinin çıkması sonucunda bağları kopan milli güreşçi 1,5 yıldır hiçbir müsabakaya girmediğine vurgu yaparak, "Bu benim için çok büyük bir handikaptı ama hamdolsun bu Avrupa şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları'nın provası niteliğindeydi. Çok güzel müsabakalar yapmak nasip oldu. 1,5 yıldır kendimi şartladım. Hedefim tabii ki ikinci kez olimpiyat şampiyonluğuydu ama burası da benim için çok büyük motivasyon olacaktı. Özellikle sıkletimin Avrupa'daki en iyi 4 rakibiyle güreşmem onları yenmem benim için çok büyük moral oldu ve ezici bir üstünlükle onları yenmem de çok büyük moral oldu" diye konuştu.

"HEDEFİM İKİNCİ KEZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU"

2012 Rio Olimpiyatları'nda altın madalyanın sahibi olan Taha Akgül, DHA'ya yaptığı açıklamada, Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda da bu başarısını tekrar etmeyi hedeflediğini belirterek, "8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah'ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin. Hedefim şimdi ikinci kez Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğu. Bana mesaj atan, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. İlk arayan kendisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Kendisi bizi tebrik etti. Belediye başkanımız, Spor Bakanımız sağ olsunlar arayanlar kendileriydi. Arayan soran destek olan herkese teşekkür ediyorum, bize dua etmeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

SPOR Taha Akgül: 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum, bu serbest güreşte bir rekor
SPOR Taha Akgül: 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum, bu serbest güreşte bir rekor
SPOR Taha Akgül: 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum, bu serbest güreşte bir rekor
SPOR Taha Akgül: 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum, bu serbest güreşte bir rekor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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