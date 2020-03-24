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Taha Akgül, Spor

Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi Açıklaması

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesiyle ilgili, "Dünyadaki tüm olimpik sporcuların beklediği bir haberdi.

24.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:30
Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi Açıklaması

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesiyle ilgili, "Dünyadaki tüm olimpik sporcuların beklediği bir haberdi. Kararı, insan sağlığı açısından gayet yerinde buluyorum." dedi.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Milli güreşçi Taha, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizerek, "Koronavirüs tüm dünyaya çok hızlı bir şekilde yayıldı. Artık tüm insanların sağlığını tehdit ediyor. Koronavirüs sporcularımızın da sağlığını ciddi anlamda tehdit eder hale geldi. Sporcular artık salonda çalışamaz, antrenman yapamaz durumda." diye konuştu.

Sporcuların bu süreçte imkanları dahilinde evlerinde antrenmanlarını sürdürmek zorunda kaldığına dikkati çeken Taha, şöyle devam etti:

"Ben de evimde antrenman yapmaya başladım. Bu süreçte tedaviye de gidemiyordum, kolum ödem yapmıştı. Vaktimi evde geçiriyordum. Erteleme kararına ilişkin haber geldi. Dünyadaki tüm olimpik sporcuların beklediği bir haberdi. Kararı, insan sağlığı açısından gayet yerinde buluyorum. İnşallah o zamana kadar koronavirüs salgını bitecek, tüm kafile çok sağlıklı bir şekilde Japonya'ya gidecek. Ülkemizi inşallah iyi bir şekilde temsil edeceğiz."

"Evde kal Türkiye" çağrısına da destek veren Taha, "Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Bunu bir şekilde devlet, millet el ele inşallah hep birlikte halledeceğiz. Biz de tekrardan kamplarımıza, rutin çalışmalarımıza inşallah döneceğiz. Bir sene diyoruz ama bir anda gelip geçecek. O yüzden zamanımızı iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takım kampında yaklaşık 3 ay önce ciddi bir sakatlık geçiren ve sol omzundan ameliyat edilen Taha, tedavi süreciyle ilgili de şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmıştım. Tedavi sürecim aslında çok iyi gidiyordu. Havuzda omzumu biraz fazla çalıştırmışım, biraz ödem yaptı. O biraz moralimi bozmuştu, 10 gündür kolumu oynatamıyordum. Allah'a şükür 10 günün ardından ödem azalınca tekrar egzersizlere başlayabildim. Şu an iyi durumda, güçlendirmeye devam ediyorum. Zaman kazandığımız için artık acelem de yok. Olimpiyat bu yaz olsaydı bir ay sonra mindere girmem gerekiyordu ama artık öyle bir mecburiyetim yok. Olimpiyatlar tarihinde yapılsaydı yetişmem zordu. Yetişsem de tam olarak performansımı sergilemem zordu. Fizik tedavi sürecim devam ediyor. Artık omzumu tamamen güçlendirdikten sonra minder antrenmanlarına başlayabilirim. Erteleme haberi benim için iyi oldu. Bir sene kazanmış oldum. Yavaş yavaş daha temkinli bir şekilde hazırlanmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA

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