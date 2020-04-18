Tağşişli ürün listesinde yer alan firmadan açıklama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tağşişli ürün listesinde yer alan firmadan açıklama - Haberler
Afyon, Güncel

Tağşişli ürün listesinde yer alan firmadan açıklama

AFYONKARAHİSAR'ın et ve et ürünlerinde ünlü firmalarından birinin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal İpek ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alpay İpek, bir ürünlerinin tağşişli ürün listesinde açıklandığını, bu ürüne ait numuneyi bir gün sonra tekrar incelettiklerini ve rapor sonucunda dana...

18.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:52
Tağşişli ürün listesinde yer alan firmadan açıklama

AFYONKARAHİSAR'ın et ve et ürünlerinde ünlü firmalarından birinin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal İpek ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alpay İpek, bir ürünlerinin tağşişli ürün listesinde açıklandığını, bu ürüne ait numuneyi bir gün sonra tekrar incelettiklerini ve rapor sonucunda dana eti dışında bir bulgu çıkmadığını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 17 Nisan'da yayınladığı tağşişli ürünler listesinde adı geçen firmanın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal İpek ile kardeşi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alpay İpek basın toplantısı düzenledi. 1956 yılından bugüne et ve et ürünleri imalatı üzerine hizmet verdiklerini ve 4 nesildir sektörde hizmet verdiklerini aktaran Alpay İpek, "Geçmişten günümüze kadar verdiğimiz hizmetle Afyonkarahisar ve Türkiye'nin en önemli et ve et ürünleri üreticisi olduk. O günlerden bu günlere gelinceye kadar kurucumuz Hacı İsmail Arsoy'un şu sözlerini hiç unutmadık. 'Evlatlarım yemediğinizi yedirmeyin.' Biz bu şiarla üretimimizi her daim sürdürdük, kendi yemediğimizi kimseye yedirmedik" dedi.

Fabrikalarında 100'den fazla çalışanı ile günde 10 tonluk üretim yaparak Afyonkarahisar'ın Türkiye'deki en önemli markalarından biri olduklarını kaydeden Alpay İpek, "Her geçen gün yaptığımız yeni yatırımlarla firmamızı ve üretimimizi artırmaya, tanıtım faaliyetlerimiz ile de Afyon sucuğunu Türkiye'ye tanıtan bir firmayız. Firma olarak en önem verdiğimiz konu kalite ve hijyendir. Üretim tesislerimizden her gün numuneler alınarak, incelenir ve üretilen kaliteli ürünler halka sunulur. Dileyen vatandaşlar tesislerimize gelebilir ve üretim aşamalarımızı yerinde görebilir" diye konuştu.17 Nisan'da yayınlanan listede firmalarının adının haksız yere olduğunu öne süren Alpay İpek, "Seri parti numarası 11.01.2020 olan fermente sucuğumuzun ilk yapılan analizinde baş eti (tükürük bezi) tespit edilen bir rapor çıktı. 21 Ekim'de bize ulaşan raporun ardından talebimiz üzerine aynı numunenin aynı laboratuvarda ikinci kez yapılan analizinde ise yabancı bir madde bulgusuna rastlanmadığı raporu verildi. Bizde mevcut olan bu raporlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait raporlardır. TÜBİTAK başta olmak üzere uluslararası laboratuvarlardan gelen raporlarda da alınan numune sonuçları temiz çıkmıştır" dedi.Alpay İpek ayrıca bu konuyla ilgili hukuksal yollara başvuracaklarını da açıkladı.'ÜRETİMİMİZDE LEKE VE HİLE YOKTUR'Yönetim Kurulu Başkanı Kemal İpek de 4 nesildir yaptıkları üretimlerde işlerine hile katmadıklarını söyledi. Kemal İpek şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 17 Nisan'da yayınladığı teşhir listesinde firmamızın da isminin geçmesini üzüntüyle öğrendik. Elimizdeki raporların ilkinde baş eti olduğu açıklanmış, aynı numunede yapılan ikinci inceleme sonunda ise bulguya rastlanmadığı belirtilmiştir. 1956 yılından bu yana üretim yapan bir firma olarak bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık. Şunu net bir şekilde ifade ediyorum şirketimiz 4 nesildir işine leke bulaştırmadı, bundan sonra da bulaştırmayacaktır. İşimiz bizim namusumuzdur ve kimse namusuna laf söyletmek istemez. Bizim de üretimimizde leke ve hile yoktur."


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor Haberler
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Vali, tepki çeken sözlerinin ardından sağlıkçılardan özür diledi Haberler
Vali, tepki çeken sözlerinin ardından sağlıkçılardan özür diledi
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi
Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz...
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Muazzez Abacı Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Bülent Uygun Abdullah Avcı Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İlaç Lenfoma Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tağşişli ürün listesinde yer alan firmadan açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 18:03:43. #1.15#
title