Tagem Müdürü Kayacan: "Ticarileştirmede Tarım Kredi'ye Güveniyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan, "Islah zor bir süreç, bazı bitkilerde 10 yıla yakın ıslah süreci var. Bunun sonrasında ticarileştirmede çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz, ticarileştirme noktasında Tarım Kredi'ye güveniyoruz" dedi.

TAGEM ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı Tareks Tohumculuk arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle Ar-Ge projeleri ve tohumculuk faaliyetleri alanında işbirliği yapılması hedefleniyor. Düzenlenen imza törenine TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile Tareks Genel Müdürü Burhanettin Topsakal katıldı.

TAGEM Genel Müdürü Kayacan, Türkiye'de yerli ve milli tohum konusunda birçok çalışma yürüttüklerini belirtti. Bu çalışmaların çiftçilere ulaşması noktasında çok daha hızlı adımlar atma amacıyla Tareks ile güç birliği yapacaklarını söyleyen Kayacan, "Bu çalışmaların çok daha seri olması adına, ticarileşmesi adına 5-6 aydır görüşmelerimiz devam etmekteydi. Bugün nihai noktayı koyuyoruz. Islah zor bir süreç, bazı bitkilerde 10 yıla yakın ıslah süreci var. Bunun sonrasında ticarileştirmede çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz, ticarileştirme noktasında Tarım Kredi'ye güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz ise, uzun soluklu bir süreç başlatıldığını aktardı. Tohumculuğun yılları aşan bir süreç olduğunu belirten Poyraz, "Tarım Bakanlığımızın ciddi bir alt yapısı var ve tohum ıslahı konusunu önemsediklerini biliyoruz. Üretilen tohumların Türk çiftçisiyle buluşturulması noktasında elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA