TAGEM Genel Müdürü Kayacan: "72 yeni tohum çeşidini hizmete sunduk"
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TAGEM Genel Müdürü Kayacan: "72 yeni tohum çeşidini hizmete sunduk"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan, 2020 yılında tarla bitkilerinde 72 yeni tohum çeşidini Türk çiftçisinin hizmetine sunduklarını bildirdi.

TAGEM Genel Müdürü Kayacan:
03.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:35

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan, 2020 yılında tarla bitkilerinde 72 yeni tohum çeşidini Türk çiftçisinin hizmetine sunduklarını bildirdi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde "Yerli ve milli tohumun ulaşamadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla tarla günü etkinliği düzenlendi.

Kayacan, burada yaptığı konuşmada, kurum bünyesinde önemli tarımsal çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Bu alandaki rakiplerinin 100-150 yıllık firmalar olduğuna dikkati çeken Kayacan, bunların Ar-Ge'ye çok büyük paralar harcadığını ve iyi noktalara geldiklerini ifade etti.

Kayacan, TAGEM bünyesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"48 araştırma enstitümüz var. Bunların birçoğunda çalışanlarımız ıslah konusunda kafa yoruyor. Sadece 2020 için söylüyorum, tarla bitkilerinde 72 yeni çeşidi Türk çiftçisinin hizmetine sunduk. Artık TAGEM genelindeki enstitüler sahanın ihtiyacı neyse bunu çözecek tohumları ıslah etmek için de çalışıyor. Buradaki en önemli konu da birlikte çalıştığımız özel sektörün çeşitlerinin piyasada tanıtılması. Bu amaçla da 2019 yılı sonbaharında 41 ilimize 'Yerli ve milli tohum kullanmayan kalmasın' sloganıyla tohum gönderdik. Bunların bir kısmı TAGEM, bir kısımı da özel sektör firmalarımız aracılığıyla oldu."

Kayacan, yerli tohumla çiftçilerin ürün verimini 2'ye, hatta 3'e katladıklarını, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kayacan, yeni bir tohum çeşidi geliştirmenin kolay olmadığını, yeni bir türün 7 ile 10 yıl arasında elde edildiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de yerli tohumların dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini, bu durumun Türk ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli ve milli ürünlerin Türk çiftçisine katkı sağladığını, belediye olarak bu konuda desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da ilçenin geçiminin büyük oranda tarıma dayalı olduğunu, kullanılan yerli tohumlarla yöre çiftçisinin güçlenerek ekonomiye daha çok katkı sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, çiftçi Savaş Gökçe'nin 42 çeşit yerli tohum ektiği arazileri inceledi.

Kaynak: AA

Manşet

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