TAGEM Genel Müdürü Birişik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler Ekonomi
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TAGEM Genel Müdürü Birişik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TAGEM Genel Müdürü Birişik, AA'nın
AA / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Nevzat Birişik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Nevzat Birişik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Birişik, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafına oy veren Birişik, yaşam kategorisindeki tercihini Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" fotoğrafından yana kullandı.

Birişik, spor kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel Kayakçılar" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraf oylaması, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

TAGEM Genel Müdürü Birişik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

TAGEM Genel Müdürü Birişik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

TAGEM Genel Müdürü Birişik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri

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