TAGEM'den Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına destek
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TAGEM'den Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına destek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Özkan Kayacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarına İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü vasıtasıyla dahil olduklarını ve Türkiye Bilimsel ve...

13.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:10
TAGEM'den Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına destek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Özkan Kayacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarına İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü vasıtasıyla dahil olduklarını ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ortak araştırma yaptıklarını bildirdi.

Kayacan, AA muhabirine, TAGEM'in Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Bakanlık bünyesinde 48 enstitü olduğunu belirten Kayacan, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kayacan, bu kapsamda, aşı araştırmalarına Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü vasıtasıyla dahil oldukları bilgisini vererek, "Buralarda işlerini bilen arkadaşlarımız var. Bir kit yapabileceğimizi, antiserum ve aşı çalışmaları yürütebileceğimizi konuştuk. Bu çalışmalar tek başımıza yapabileceğimiz çalışmalar değildi. Biz de bu noktada Türkiye'de bu çalışmaları kim yapabilir diye baktık. Şimdi TÜBİTAK ile bir çalışma yürütüyoruz. İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitümüz Kovid-19'a karşı aşı geliştirme araştırmalarına bilfiil girdi ve çalışmalar başladı. Buradaki ekibimiz aşı çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

"TÜBİTAK'tan gelen her türlü talebe kapımız açık"

Etlik'teki Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünün de Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Kayacan, bu çalışmaları sonuca ulaştırmak için de çaba harcadıklarını dile getirdi.

Kayacan, doğada tüm hastalıkların tedavisinin yapılabileceği imkanların bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında ilacın ham maddesi bitkide. Dünya sentetikten kaçarak daha biyolojik kökenli ilaçlara yöneliyor. Bu noktada 'Geliştirilebilecek her türlü çalışmada TÜBİTAK'a gönüllü olarak danışmanlık yapalım, üretim yapalım.' dedim. Onlar da kabul ettiler. Bu araştırmaları birlikte yürüterek, çalışmaların çiftçiye çok hızlı bir şekilde yönlendirilmesi ve üretim modellerinin belirlenmesi adına elimizi taşın altına koyduk. TÜBİTAK'tan gelen her türlü talebe de kapımız açık."

"Ayçiçeği ve mısırda yerli ve milli çeşitleri göreceksiniz"

Salgına karşın üretimin durmaması için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Kayacan, bu süreçte Ar-Ge faaliyetlerinin yanında sahada da bulunduklarını anlattı. Kayacan, "Yaptığımız hiçbir çalışmada geri durmadık. Özellikle ıslah konusunda süreleri kısaltacak tedbirler almıştık. Islah sürelerini düşürecek yöntemleri kullanmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Kayacan, yerli ve milli tohum çalışmalarının da sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde ayçiçeği ve mısırda yerli ve milli çeşitleri göreceksiniz. 41 ilde yerli ve milli tohum kullanmayan üreticimizin kalmaması için bir kampanya başlatmıştık. TAGEM'in geliştirdiği buğday, arpa, mısır, yonca yem bitkileri, aklınıza ne geliyorsa il il bunları planladık. İlkbaharda ekimi yapılacakların çalışmaları da gerçekleştirildi. Burada şu algıyı kırmak istiyoruz, 'Bizim çeşitlerimiz yabancı çeşitlerle yarışamaz' algısı var. Biz bunu geçen sene yaklaşık 5 ilde denedik. Bizim yerli ve milli çeşitlerin yabancı çeşitlerden geri olmadığını tüm çiftçilerimize gösteriyoruz."

TAGEM'den Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına destek

Kaynak: AA

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