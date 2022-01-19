Gaziantep'te dün öğlen saatlerinde etkisini artıran ve kesintisiz devam eden kar yağışı tipi ile birlikte etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi. TAG yolu açıldı mı? Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu son durum ne?

Gaziantep'te dün başlayan yoğun kar yağışı şehirde hayatı felç etti. Yarım metreyi bulan kar nedeniyle şehirden araç çıkışları durduruldu. Vali Davut Gül, "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor, şu an için 2.900 kişi, 1900'e yakın da araç kurtardık. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı." açıklamasını yaptı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu son durum ne? TAG yolu açıldı mı?

TAG YOLU AÇILDI MI?

Yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvaylarında aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı. Araçlarda bulunan on binlerce kişi ise çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek ulaşabildi.

"186 KİŞİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ"

Vali Davut Gül yaptığı açıklamada, dün geceden beri otoyolun kapalı olduğunu hatırlattı. Gül, mahsur kalanların kumanya ihtiyaçlarının karşılandığını, kurtarma çalışmaları sırasında hastalara öncelik verildiğini ve geceden bu yana 186 kişinin hastanelere sevk edildiğini de kaydetti.

"2900'E YAKIN KİŞİ KURTARILDI"

Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu: "Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2900 kişi, 1900'e yakın da araç kurtarıldı."

Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

"ARAÇ TRAFİĞİ ÇOK FAZLA VE KAZA DURUMUNDA BİNLERCE ARAÇ BİRİKİYOR"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise "Çalışmalar neden uzun sürdü? Yolda kalmış yüzlerce aracı Karayolları ekiplerimiz tek tek kurtarıyor… 45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı." ifadelerini kullandı.

EKİPLER SABAHA KADAR ÇALIŞTI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise dün hayatı olumsuz etkileyen yağışa ve çalışmalara ilişkin, şunları söyledi: "51 santimetre kar yağışı. Tüm teknik ekibimizle yaklaşık 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah şu anda sıkışık olan bölgelerin büyük bölümü açıldı. Onkoloji ve Kuzeyşehir kısmı rahatladı, havalimanı yolu açık. Abdulkadir Yüksel Bulvarı da rahatladı. Sıkıntı şu an için 2 tane tır burada devrildiği için D400 yolunda. İlgili mercilerle yolun açılması için görüştük. Üniversite bölgesinde de tıkanma var. Amacımız sabah halkımız uyandığında, işe gitmek istediğinde rahat etsin. Şu an yaşanan sorunlar, sabah yaşanmasın istiyoruz. Tüm ekip olarak çabamız bu, bu amaçla sabaha kadar çalışacağız."

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