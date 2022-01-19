TAG otoyolunda mahsur kalan hamile kadın UMKE tarafından kurtarıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan hamile kadın, UMKE ekipleri tarafından getirildiği İslahiye Devlet Hastanesinde doğum yaptı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan hamile kadın, UMKE ekipleri tarafından getirildiği İslahiye Devlet Hastanesinde doğum yaptı.
Nurdağı Sakçagözü Mahallesinde doğum sancıları başlayan Suriye uyruklu Imer Said (33) özel araçla Gaziantep'teki hastaneye götürülmek isteyen yakınları, TAG Otoyolunda Nurdağı 4. Kilometresinde yolun trafiğe kapanması üzerine mahsur kaldı.
Doğum sancıları başlayan Imer Said'in yakınları 112 Acil Servislerine durumu bildirdi.
Harekete geçen UMKE ekipleri amfibik paletli aracıyla hamile kadını bulunduğu yerden alarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne taşıdı.
Hastanede hazırlanan ameliyathanede sezaryenle başarılı bir operasyonla kız çocuğu dünyaya getiren kadın ve bebeği Gaziantep Medikal Park Hastanesi'ne sevk edildi.