TAG otoyolunda hareketlilik başladı
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TAG otoyolunda hareketlilik başladı

TAG otoyolunda hareketlilik başladı
05.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:16

TAG otoyolunda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 ile giriş ve çıkış yasağını kaldırmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başladı Mersin gişelerinde de hareketlilik başlarken, hem giriş hemde çıkışta araç sayısının artmaya...

TAG otoyolunda hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 ile giriş ve çıkış yasağını kaldırmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başladı

Mersin gişelerinde de hareketlilik başlarken, hem giriş hemde çıkışta araç sayısının artmaya başladığı görüldü

MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 ile giriş ve çıkış yasağını kaldırmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başladı. Mersin gişelerinde de hareketlilik başlarken, hem giriş hemde çıkışta araç sayısının artmaya başladığı görüldü.

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla önlemler alınmaya devam ediliyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirleri kapsamında seyahat yasağı getirilen 31 ilden 7'sinin yasağının kalktığını açıkladı. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla şehirlerine dün gece 24.00'den sonra giriş ve çıkışlara izin verilmeye başlandı. Yasağın kalkmasının ardından Mersin gişelerinde de hareketlilik başladı. TAG otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başlarken, kente hem giriş hemde çıkışta araç sayısının artmaya başladığı görüldü. Vatandaşlar, seyahat izin belgesi almadan çıkış ve giriş yapabilirken, önümüzdeki dönemde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Öte yandan yasağın kalkmasıyla birlikte Mersin girişinde ve çıkışında oluşturulan uygulama noktası da kaldırıldı.

TAG otoyolunda hareketlilik başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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