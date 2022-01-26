TAG otoyolu ulaşıma açıldı - Haberler
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TAG otoyolu ulaşıma açıldı

TAG otoyolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ulaşıma açıldı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ulaşıma açıldı. Uzun kuyruk oluşturan tırların gişelerden geçişi drone ile havadan görüntülendi.

Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışından dolayı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu sabah saatlerinde ulaşama kapatılmıştı. Bu kapsamda Osmaniye gişelerinden Gaziantep istikametine polis ekiplerince sürücülerin geçişine izin verilmedi. Yoğun çalışmalar neticesinde kapanan otoyol ulaşıma açıldı. Ağır vasıta, otobüs ve küçük araçların geçişine izin verildi. Uzun kuyruk oluşturan tırların gişelerden geçişi de drone ile havadan görüntülendi.

(Selçuk Kaya - Bekir Burak Canbolat/ İHA)

TAG otoyolu ulaşıma açıldı

TAG otoyolu ulaşıma açıldı

TAG otoyolu ulaşıma açıldı

TAG otoyolu ulaşıma açıldı

TAG otoyolu ulaşıma açıldı

TAG otoyolu ulaşıma açıldı

TAG otoyolu ulaşıma açıldı

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