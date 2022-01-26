TAG Otoyolu trafiğe kapatıldı - Haberler
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TAG Otoyolu trafiğe kapatıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kısmı, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kısmı, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, gece saatlerinde tekrar yoğunluğunu arttırdı. Kar yağışının etkisini arttırması ile beraber özellikle yol açma ve tuzlama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Geçtiğimiz hafta binlerce aracın mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kısmı da yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için trafiğe kapatıldı. Kentte gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı beklendiği için söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Yolun sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldığını ve saatlerdir beklediklerini ifade eden bazı sürücüler, yol açma çalışmalarının hızlandırılmasını beklediklerini söylediler.

Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kısmının yapılacak yol açma ve tuzlama çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açılması bekleniyor.

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)

TAG Otoyolu trafiğe kapatıldı

TAG Otoyolu trafiğe kapatıldı

TAG Otoyolu trafiğe kapatıldı

TAG Otoyolu trafiğe kapatıldı

TAG Otoyolu trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Tarsus, Adana, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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