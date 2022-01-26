TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne ulaşıma kapatıldı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.
TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı belirtildi.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri