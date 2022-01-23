TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne trafiğe açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne trafiğe açıldı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne ulaşıma kapatılan yol trafiğe açıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne ulaşıma kapatılan yol trafiğe açıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, dün gece otoyolun Bahçe ile Nurdağı arasındaki bölümünde karın etkili olduğunu anımsattı.

Yağışla beraber yol temizleme çalışmaları başlatıldığını belirten Yılmaz, karın hızını kaybetmesi ve ekiplerin mücadelesiyle otoyolun tekrar ulaşıma açıldığını söyledi.

Osmaniye-Gaziantep kara yolunda ise Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne araçların geçişine izin verilmiyor. Burada bekletilen araçlar, açılan TAG Otoyolu'na yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne trafiğe açıldı

TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne trafiğe açıldı

TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne trafiğe açıldı

TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne trafiğe açıldı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title