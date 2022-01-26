TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araç trafiğine açıldı - Haberler
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TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araç trafiğine açıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

GAZİANTEP (AA) - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araç geçişlerine kapatılan otoyolda, ekiplerce çalışma yürütüldü.

Otoyol, çalışmanın ardından kamyon, tır, çekici ve otobüs hariç diğer araçların geçişine açıldı.

Bölgede, otoyolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araç trafiğine açıldı

TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araç trafiğine açıldı

TAG Otoyolu Osmaniye'den Gaziantep yönüne küçük araç trafiğine açıldı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Gaziantep, Osmaniye, Tragger, Güncel, Haber

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