TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (4)

OTOYOL ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI

Gazintep'te gece saatlerinde başlayan ve tüm gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında trafiğe kapatılan Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu, saat 10.30 sıralarında otobüs ve araç trafiğine açıldı. Otoyol girişinde denetim yapan ekipler, ağır tonajlı araçlar ile kar lastiği olmayanların geçişine izin vermiyor.