TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (4)
OTOYOL ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDIGazintep'te gece saatlerinde başlayan ve tüm gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında trafiğe kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu, saat 10.30 sıralarında otobüs ve araç trafiğine açıldı.
OTOYOL ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI
Gazintep'te gece saatlerinde başlayan ve tüm gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında trafiğe kapatılan Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu, saat 10.30 sıralarında otobüs ve araç trafiğine açıldı. Otoyol girişinde denetim yapan ekipler, ağır tonajlı araçlar ile kar lastiği olmayanların geçişine izin vermiyor.