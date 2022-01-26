TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (3)

TARSUS, MERSİN (DHA) - GAZİANTEP YÖNÜNDEN DE KAPATILDI

Gazintep'te gece saatlerinde başlayan ve tüm gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta binlerce kişinin mahsur kaldığı Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu, Gaziantep yönünden de kapatıldı. Osmaniye yönüne gitmek için yola çıkan araçlar, otoyol girişinde durdurularak geldikleri yöne geri gönderildi. Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,