TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (3) - Haberler
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TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (3)

TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (3)

GAZİANTEP YÖNÜNDEN DE KAPATILDIGazintep'te gece saatlerinde başlayan ve tüm gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta binlerce kişinin mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu, Gaziantep yönünden de kapatıldı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - GAZİANTEP YÖNÜNDEN DE KAPATILDI

Gazintep'te gece saatlerinde başlayan ve tüm gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta binlerce kişinin mahsur kaldığı Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu, Gaziantep yönünden de kapatıldı. Osmaniye yönüne gitmek için yola çıkan araçlar, otoyol girişinde durdurularak geldikleri yöne geri gönderildi. Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,


TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (3)

TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (3)

TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (3)

TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (3)

TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (3)

TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (3)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Gaziantep, Tarsus, kar, Güncel, Haber

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