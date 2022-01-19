Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı - Haberler
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Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yaklaşık 24 saattir kapalı olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı. Yoldaki son durumla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız" dedi.

Türkiye'de kar yağışı önceki geceden itibaren etkisini artırdı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki ulaşım da tıkandı. Dünden bu yana hummalı bir çalışma yürüten ekipler, otoyolu ulaşıma açtı. Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"TÜM KARIN TEMİZLENMESİ HEDEFLENİYOR"

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.

"YOLA ÇIKACAKLAR DİKKATLİ DAVRANMAYA DEVAM ETMELİ"

Vali Gül, bölgede yer yer tipinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Gaziantep, Tarsus, kar, Güncel, Haber

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