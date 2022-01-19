TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara kumanya desteği

TARSUS, MERSİN (AA) - Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlara, kumanya desteğinde bulunuldu.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Gece saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarının devam ettiği TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara, Nizip Belediyesince kumanya dağıtıldı.

Nizip ilçesinden otoyol bağlantısına girmek isteyen vatandaşlar ise kara yolunda uzun araç kuyruğuna neden oldu.

Karla mücadele çalışmalarının tamamlandığı yollarda da yoğunluğun bitme noktasına geldiği görüldü.