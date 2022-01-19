TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara akaryakıt ve kumanya desteği sağlandı - Haberler
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TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara akaryakıt ve kumanya desteği sağlandı

TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara akaryakıt ve kumanya desteği sağlandı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ve akaryakıt desteğinde bulundu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ve akaryakıt desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana TAG Otoyolu'nda mahsur kalan sürücü ve vatandaşlara yardımda bulunulduğu belirtildi.

Vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramlarının yanı sıra akaryakıt desteği de verildiği aktarılan açıklamada, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kapalı yol sebebiyle ilerlemekte güçlük çekerek yolda kalan vatandaşlara muhtelif yardımlar yapıldı. Birçok araç ve personelin intikal ettiği bölgede yolda kalan araçlara akaryakıt desteği sağlanırken, araç akülerine de takviye yapıldı. Onlarca kişiye de muhtelif türlerden yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara akaryakıt ve kumanya desteği sağlandı

TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara akaryakıt ve kumanya desteği sağlandı

TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara akaryakıt ve kumanya desteği sağlandı

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Gaziantep, Akaryakıt, Tarsus, Güncel, Haber

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