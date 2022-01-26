TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2) - Haberler
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TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

ARAÇLAR OSMANİYE'YE YÖNLENDİRİLİYOROsmaniye'den Gaziantep yönüne giden araçların geçişine, yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmiyor.

ARAÇLAR OSMANİYE'YE YÖNLENDİRİLİYOR

Osmaniye'den Gaziantep yönüne giden araçların geçişine, yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmiyor. Adana ve Hatay yönünde ise ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

D-400 kara yolunda ise Bahçe ilçesinden Nurdağı'na kadar olan bölgenin tamamen trafiğe kapatıldığı, uzun TIR kuyrukları oluştuğu bildirildi.

Hatay ve Adana yönünden otoyol üzerinden Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkan araçlar ise Osmaniye gişelerinden şehir merkezine yönlendiriliyor.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,


TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Gaziantep, Osmaniye, kar, Güncel, Haber

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