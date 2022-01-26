TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)

ARAÇLAR OSMANİYE'YE YÖNLENDİRİLİYOR

Osmaniye'den Gaziantep yönüne giden araçların geçişine, yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmiyor. Adana ve Hatay yönünde ise ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,