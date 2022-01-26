TAG Otoyolu Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı - Haberler
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TAG Otoyolu Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

TAG Otoyolu Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldıAdana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - TAG Otoyolu Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

OSMANİYE Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla Osmaniye'nin Bahçe ilçesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesi mevkilerinde kar temizleme çalışmalarının sekteye uğramaması ve sürücülerin yolda kalmaması adına Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna girişler Osmaniye gişelerinden kapatıldı.

Öte yandan, Hatay ve Adana istikametine gitmek isteyen sürücülerin otoyola geçişlerine izin verildi.

TAG Otoyolu Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

TAG Otoyolu Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

TAG Otoyolu Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Osmaniye, Tarsus, kar, Güncel, Haber

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