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TAFED ve GÜCİSDER güçlerini yerli üretim için birleştirdi

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) yerli üretim ve coğrafi işaretin önemine dikkat çekmek için güçlerini birleştirdi.

TAFED ve GÜCİSDER güçlerini yerli üretim için birleştirdi
12.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:30

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) yerli üretim ve coğrafi işaretin önemine dikkat çekmek için güçlerini birleştirdi.

TAFED açıklamasına göre, sürdürülebilir kaliteli üretimin destekleyicisi olan 2 önemli STK, bu konularda farkındalık oluşturmak ve üreticilerin gelirini artırmak için proje oluşturma ve bilimsel faaliyetlerde ortak hareket etme konusunda iş birliği yapacak.

Sürdürülebilir kaliteli üretimi ve yerel-bölgesel kalkınmayı desteklemek için ortak hareket etmeye karar veren TAFED ile GÜCİSDER, yerli üretim ve coğrafi işaretlere yönelik projeler geliştirerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAFED Başkanı Zeki Açıköz, "869 Yerliyse Yeriz" ve "Yaşasın Anadolu" gibi önemli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, "yerel firma güçlü marka" sloganıyla yerel ürün konusunda vatandaşların daha da bilinçlendirilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Yerli üretimin desteklenmesi ve ithalatın azaltılması için uzun yıllardır coğrafi işaretli ürünler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Açıköz, "Gelecek yerli tohum, toprak ve sudan geçiyor. Türkiye'de son yıllarda birçok ürün coğrafi işaret aldı. Bu konuda büyük bir potansiyele sahip Türkiye'nin, coğrafi işarette aldığı tescil sayısı az." değerlendirmesinde bulundu.

Açıköz, gelecek nesillerin, coğrafi işaretli ürünler konusunda bilinçlendirilmeye ihtiyacı olduğunu kaydederek, "TAFED olarak, coğrafi işaretli ürünlerimizle harmanladığımız Türk mutfağını, İnovasyon çalışmalarıyla modernize edip, dünyaya açmayı öncelikli hedef olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Çocuklarımızın beslenmesini teminat altına almalıyız"

GÜCİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener ise yöresel ve geleneksel ürünlere her zamankinden daha fazla sahip çıkmanın kaçınılmaz olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bugünün kriz ortamında değil, küreselleşmenin getirdiği ve getireceği gelecekteki olası riskleri de bertaraf etmek, çocuklarımızın beslenmesini şimdiden teminat altına almak için, tarımsal potansiyelimizi en iyi şekilde kullanmak durumundayız. TAFED ile yerli üretime ve coğrafi işaretlere yönelik projeler için güçlerimizi birleştirdik. Üzerimize düşen sorumlulukları etkili bir güç birliğiyle yerine getireceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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