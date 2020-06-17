TAF Yönetim Kurulu dört ay sonra toplandı Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yönetim Kurulu üyeleri, dört ay sonra Ankara'da bir araya geldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yönetim Kurulu üyeleri, dört ay sonra Ankara'da bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yönetim kurulunun en son şubat ayında toplandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Fatih Çintimar'ın başkanlık ettiği toplantıya 10 yönetim kurulu üyesi ile genel sekreter Fahrettin Yıldız katıldı. Kovid-19 salgını sonrasında üç toplantısını on-line olarak gerçekleştiren TAF yönetimi, böylece dört ay sonra yeniden bir araya geldi. " denildi.

Toplantıda, gelecek ay başlayacak yarışmalar ile olimpik hazırlık kamp çalışmalarının konuşulduğu belirtildi.

Kaynak: AA