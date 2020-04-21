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Fatih Çintimar, Atletizm, Aksu, Spor

TAF'tan salgın önleme komitesi değerlendirmesi

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Dünya Atletizm Birliğinin uluslararası federasyonlarla oluşturduğu Uluslararası Yarışma Sağlığı Komitesi grubunun getirdiği önerileri online toplantıda değerlendirdi.

21.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:22
TAF'tan salgın önleme komitesi değerlendirmesi

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Dünya Atletizm Birliğinin uluslararası federasyonlarla oluşturduğu Uluslararası Yarışma Sağlığı Komitesi grubunun getirdiği önerileri online toplantıda değerlendirdi.

TAF'tan yapılan açıklamaya göre, online değerlendirme toplantısında TAF Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Aylin Çeçen Aksu, başkan Fatih Çintimar, genel sekreter Fahrettin Yıldız ve başkan vekili Yasin Taş'a konuyla ilgili detayları anlattı.

Görüşmede hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yakın geleceğine dair projeksiyon yapıldı hem de TAF'ın olası gelişmelere göre hazırladığı üç ayrı plan üzerine konuşuldu.

İlk geniş toplantısını bu hafta yapması planlanan Uluslararası Yarışma Sağlığı Komitesinin oluşturduğu Salgın Önleme Birimi'nin 4 temel hedefi şu şekilde saptandı:

Geniş katılımlı etkinliklerde hastalığın yayılmasını önlemek için öneriler paketi yayınlamak.

Yarış sahipleri ve federasyonlara yönelik acil eylem, beklenmedik durum ve etki azaltma planı gibi yönlendirici kılavuzlar hazırlamak.

Organizatörler ve spor federasyonlarına Kovid-19 ve gelecekte buna benzer yaşanabilecek salgınlar sonrasında normale dönüş planlaması önerileri sunmak.

Kovid-19'u yenen hastaların veri analizleriyle birlikte bu kişilerin dayanıklılık sporları özelinde performanslarını ölçerek yeni bir hastalık ve sakatlık problemi yaşayıp yaşamadıklarını incelemek.

Kaynak: AA

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