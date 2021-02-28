TAF Kupası Kulüpler Salon Atletim Yarışmaları'nda Fenerbahçe şampiyon oldu
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TAF Kupası Kulüpler Salon Atletim Yarışmaları'nda Fenerbahçe şampiyon oldu

28.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:36
TAF Kupası Kulüpler Salon Atletim Yarışmaları'nda Fenerbahçe şampiyon oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Kupası Kulüpler Salon Atletizm Yarışmaları tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Kupası Kulüpler Salon Atletizm Yarışmaları tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen yarışlarda Fenerbahçe, erkeklerde ve kadınlarda ilk sırada yer aldı.

Toplam 19 takımın mücadele ettiği organizasyonu erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, TSK Gücü ise üçüncü tamamladı.

Kadınlarda Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ikinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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