TAF Kros Ligi'nin kalbi Ayvalık'ta atacak

26.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:27

Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde şampiyonluk mücadelesinin son dönemeci Ayvalık'ta dönülecek. Ligde 29 Şubat Cumartesi günü yapılacak final etabıyla şampiyonlar belirlenecek.



Krosta U20 ve büyükler kategorisinde yapılan Turkcell Türkiye Kros Ligi mücadelesinde sona gelindi. İlk iki kademesi Mersin ve Kuşadası'nda yapılan ligin finali, 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Çamlık Mesire Alanı Parkuru'nda gerçekleştirilecek.



Yarışmalarda ilk iki kademeye kayıtlı 31 takım ve ferdi katılımcılarla birlikte yaklaşık 300 atlet yarışacak. Kros Ligi kapsamındaki U20 ve büyükler mücadelelerinin yanı sıra, Bölgesel Kros Ligi'nde başarılı olan takımların katıldığı U18 Kros Bayrak yarışı da yapılacak.



Kros Ligi'nde ilk iki kademe sonrasında ilk üç sıralaması şöyle:



Büyük Erkekler; İstanbul BBSK -42 puan, Ankara BŞB EGO Spor - 46 puan, İstanbul Beştelsiz Kulübü - 116 puan



Büyük Kadınlar; Kasımpaşa SK - 44 puan, İstanbul BBSK - 66 puan, Fenerbahçe - 101 puan



U20 Erkekler; Fenerbahçe - 46 puan, Kocaeli Darıca Bld - 47 puan, İstanbul BBSK - 79 puan



U20 Kadınlar; Fenerbahçe - 44 puan, ENKA Spor - 56 puan, Erzurum Gençlik SK - 102 puan



Kros Ligi'nde final yarışmaları Altınova Yolu üzerindeki Çamlık Mesire Yeri'nde kurulan parkurda sabah saat 10.30'da başlayacak ve 13.30'a kadar devam edecek.



Sabahattin Tatar'a Anma



Yarışmalar sırasında Ayvalık ile özdeşleşen merhum milli takım antrenörlerinden Sabahattin Tatar için de bir anma düzenlenecek. Yıllarca yürüyüş milli takımında antrenör olarak görev yapan eski milli atletlerden Tatar, geçtiğimiz kasım ayında 55 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonrasında vefat etmiş ve olay Türk atletizm camiasını derinden sarsmıştı. Sporculuğu da dahil olmak üzere yaklaşık 40 yılını yürüyüş branşına vakfeden Tatar, Ayvalık'ta bir çok organizasyonun yapılmasına önayak olmuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA