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TAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Halil Akkaş: Hedefimiz 81 ilde çocukları ve aileleri sporla...

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Çocuk Atletizmi Koordinatörü eski milli atlet Halil Akkaş, "Çocukların anılarına girerseniz hayatlarını da girmiş olursunuz felsefesiyle çocuklara 'Spor Yap Sağlıklı Kal' bilincini vermeye çalışıyoruz" dedi.

TAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Halil Akkaş: Hedefimiz 81 ilde çocukları ve aileleri sporla...
07.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:53

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Çocuk Atletizmi Koordinatörü eski milli atlet Halil Akkaş, "Çocukların anılarına girerseniz hayatlarını da girmiş olursunuz felsefesiyle çocuklara 'Spor Yap Sağlıklı Kal' bilincini vermeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Çocuk Atletizmi Koordinatörü eski milli atlet Halil Akkaş, 'TAF Çocuk Atletizmi Projesi' kapsamında 81 ilde tüm çocukları ve aileleri spor la tanıştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.Bu proje ile geçmiş dönemde ilgilenen kişilere teşekkür eden Halil Akkaş, "Çocukların atletizmle tanışmalarını sağlayarak bireysel olarak başarılı olmalarının yanında, birlikte hareket ederek takım ruhunu benimsemeleri hedefiyle Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Projesi yürütülmektedir. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar tarafından büyük önem verilen proje için 2014 yılında Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü kuruldu ve ilk etapta Çocuk Atletizmi Projesini için birçok ilde Çocuk Atletizmi Eğitmenleri yetiştirilmek üzere seminerler verildi" diye konuştu. "ÇOCUKLARIN ANILARINA GİRERSENİZ HAYATLARINI DA GİRMİŞ OLURSUNUZ"Günümüz çocuklarının televizyon, internet, bilgisayar oyunları ve cep telefonuna bağımlı ve hareketsiz bir yaşam sürdürdüklerinin altını çizen Halil Akkaş, "Projenin çocukların ilgisini çekmesi amacıyla Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan Survivor'a katılan milli atletlerimizin gönüllü katılımı ile birlikte görsel şölen havasında etkinlikler düzenleyerek çocukların temel spor hareketlerini öğrenmesine ve atletizm sporunu tanıyıp sürdürmelerine yönelik faaliyetler düzenlemekteyiz. Daha önceki yıllarda ortalama 215 çocukla yapılan Çocuk Atletizmi etkinliğini, göreve geldikten sonra ilk olarak Diyarbakır'da düzenledik ve 7-12 yaş grubunda tek seferde 2 binden fazla çocuğun katılımını sağladık. Ardından Malatya'da düzenlediğimiz etkinlikte 900 çocuğu proje ile tanıştırdık. Etkinlik içerisinde ilk hedefimiz çocukların bulunduğu ortamdan mutlu olmalarını sağlamak. Bu amaçla Belediyeler ve Gençlik Merkezleri işbirliği ile çocuk atletizminin yanında ebru sanatı, yüz boyama, canlı yayınlar yapmaktayız. Bu sayede etkinlik maliyetlerimizi de minimumda tutmuş oluyoruz. Ayrıca, Türkiye Atletizm Federasyonu diyetisyen ve fizyoterapistlerini de etkinliğe dahil ederek çocuklara ve ailelerine sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirme ve ölçümler yapmaktayız. Bununla birlikte akılda kalacak bilgilerin yer aldığı el broşürleri de dağıtıyoruz. Şenlik havasında düzenlediğimiz etkinliklerde çocuklarımıza anı madalyası ve katılım sertifikası veriyoruz ve böylelikle çocuklara ulatamayacakları sporla dolu bir gün yaşatmış oluyoruz. Çocukların anılarına girerseniz hayatlarını da girmiş olursunuz felsefesiyle çocuklara Spor Yap, Sağlıklı Kal bilincini vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu."HEDEFİMİZ DAHA SAĞLIKLI, DAHA MUTLU, DAHA ÖZGÜVENLİ, DAHA SOSYAL VE SPOR YAPAN YENİ NESİLLER YETİŞTİREBİLMEK"Halil Akkaş, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle saha etkinliklerine ara vermek zorunda kaldıklarını ancak faaliyetlerin sürdüğünü ifade ederek, "23 Nisan'da, 12 ülkeden 62 farklı şehirden toplam 714 çocuğun katılımı ile 23 Nisan 100. Yıl Koşusu'nu internet bağlantıları ve canlı yayınla düzenleyerek, çocuklarımızın evde 100 metre koşarak spor yapmasını sağladık.  Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan evde çocuk atletizmi yapan çocuklarımızın video görüntülerini yayınladık. Koordinatörlüğe atandığımdan beri desteğini esirgemeyen Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar'a ayrıca teşekkür ederim. Normalleşme süreci tamamlanır tamamlanmaz Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok ilimizde etkinliklerimizi sürdürmeyi planlamaktayız. Hedefimiz daha sağlıklı, daha mutlu, daha özgüvenli, daha sosyal ve spor yapan yeni nesiller yetiştirebilmek" dedi.

Kaynak: DHA

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