TAF Başkanı Fatih Çintimar, Kenya'da milli sporcuları ziyaret etti
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TAF Başkanı Fatih Çintimar, Kenya'da milli sporcuları ziyaret etti

29.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:47
TAF Başkanı Fatih Çintimar, Kenya'da milli sporcuları ziyaret etti

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Kenya'da devam eden kamplarda milli sporcuları ziyaret etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Kenya'da devam eden kamplarda milli sporcuları ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık için Kenya'da bulunan atletlerle bir araya gelen Başkan Çintimar, sporcuların son durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Öncesinde Iten bölgesinde bulunan Avrupa rekortmeni maratoncu Kaan Kigen Özbilen'i evinde ziyaret eden Başkan Çintimar, ardından kampın bulunduğu otele geçti. Başkan Çintimar, burada mili sporcular Üzeyir Söylemez ve Aras Kaya ile bir süre sohbet etti. Başkan Çintimar daha sonra milli sporcular Yasemin Can ve Meryem Akdağ ile antrenman yaptıkları sahada görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, sporcuların hedefleri uğruna gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarımız 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarını sürdürüyor. Biz de kendilerine moral amaçlı ziyarette bulunduk. İnşallah bu emeklerin karşılığını Japonya'da alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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