TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ziyaret
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TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ziyaret

18.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:17
TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ziyaret

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevine asaleten atanan Bünyamin Bozgeyik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevine asaleten atanan Bünyamin Bozgeyik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TAF'tan yapılan açıklamaya göre Çintimar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, bir süredir vekaleten yürüttüğü göreve asaleten atanan Bozgeyik'e başarılar diledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının olimpiyat yolunda sporun en önemli destekçisi olduğunun altını çizen Çintimar, atletizm olarak her zaman Spor Toto'nun desteğini yanlarında hissettiklerini belirtti.

Bozgeyik ise nazik ziyareti için Çintimar'a teşekkür ederek, birlikte Türk sporu için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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