TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Hansen için başsağlığı mesajı Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, hayatını kaybeden Avrupa Atletizm Birliği (EA) Başkanı Svein-Arne Hansen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, hayatını kaybeden Avrupa Atletizm Birliği (EA) Başkanı Svein-Arne Hansen için başsağlığı mesajı yayımladı.

2019'da Hansen'in başkanlığındaki EA Yönetim Kurulu'na seçilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, taziye mesajında, "Dostumuz Svein-Arne'yi birkaç kez İstanbul'da ağırlamıştık. Avrupa atletizmi için önemli bir kayıp. Dünya atletizm camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA