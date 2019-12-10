TAF Başkanı Fatih Çintimar Avrupa Kros Şampiyonası'nı değerlendirdi Açıklaması

10.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:26

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) başkanı Fatih Çintimar, Türk atletlerin hedefininin olimpiyat kazanmak olduğunu söyledi.

Çintimar, 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Can, gümüş madalyalı atletler Aras Kaya ve Ayetullah Aslanhan ile basın toplantısı düzenledi.

TMOK Olimpiyatevi'nde düzenlenen toplantıda açıklamada bulunan Çintimar, şampiyonadan 1 altın ve 2 gümüş madalyayla döndüklerini hatırlattı.

Başarıda çaba sarfeden kulüp, antrenör ve sporcuları tebrik eden Çintimar, "Her sene katıldığımız şampiyona tarihinde almış olduğumuz madalya sayımızın yüzde 60'ından fazlasını son şampiyonlarda elde ettik. 26 şampiyonada 46 madalya almışız, bunların 28'ini son 6 yılda elde ettik. Şu anda Avrupa'da 47 takımın katıldığı yarışmada 4'üncülüğümüzü koruduk. Önümüzdeki senelerde bunu daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Sporcularımız, 'Olimpiyat kazanıncaya kadar büyük başarı elde ettik' demek istemiyor." diye konuştu.

"Dünyanın en güvenilir ülkelerindeniz"

Fatih Çintimar, doping konusunda dünyanın en güvenilir ülkelerinden olduklarını belirtti.

Dopingle çok mücadele verdiklerini dile getiren Çintimar, "Dopingle ilgili yaşamış olduğumuz süreç çok önemli. Göreve başladığım ilk yıl bu şampiyonaya gittiğimizde tüm sporcularımızı kontrole sokmuşlardı ama bu yarışmada hiçbir sporcumuz doping kontrolüne alınmadı." ifadelerini kullandı.

Sadece şampiyon olan Yasemin'in kontrole alındığını vurgulayan Atletizm Federasyonu Başkanı, "Biz doping konusunda en çok mücadele vermiş, en çok güvenilen ülkelerden biriyiz. Dünyanın en güvenilir ülkelerindeniz. Bundan sonraki süreçte devam ettirebilmek için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Mesafeler koordinatörü Halil Akkaş ise sporcuları tebrik ederek, "Eskiden gençler kategorisinde 3. olmuştum. Ayetullah burada ikincilik kazandı. Kendi yapmış olduğum başarının üzerine sporcumuzla çıkabilmek beni çok mutlu etti. Bize bu rahat çalışma ortamını sunduğu için Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlarda üste üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösteren Yasemin Can, şampiyonluğunu koruduğu için çok mutlu olduğunu ve ülkesini olimpiyatlarda gururlandırmak istedini kaydetti.

Sporculardan Ayetullah da yarışta elinden gelenin en iyisini yaptığını ve Türkiye'ye madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu aktardı.

Aras Kaya ise Avrupa şampiyonluğu için çok çalıştığını ancak ikinci olabildiğini belirterek, tüm takım arkadaşlarını tebrik etti.

Toplantı, başkan ile sporcuların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA