Taf, 1'inci Lige Yükselme Yarışları Başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto 1'inci lige yükselme yarışları Samsun'da başladı.

Samsun'da İlkadım Atletizm Sahası'nda 14-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan atletizm spor takımlarının Spor Toto 1'inci lige yükselme yarışmalarına kadınlardan 8, erkeklerden de 12 takımı olmak üzere toplamda 20 takım katılırken, yaklaşık 600 sporcu birinci lige çıkmak için mücadele edecek. Çekiç atma, sırıkla atlama, üç adım atlama, 100 metre, 400 metre, 800 metre, bin 500 metre, 3 bin ve 5 bin metre koşu, disk atma, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama ve cirit atmada sporcular birbirleriyle kıyasıya yarışacak.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ ALİ AKSU: "UMARIM İYİ OLAN KAZANIR"

Program hakkında bilgi veren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu, "14-15 Temmuz'da Samsun'dayız. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 1'inci lige yükselme grubundayız. 8 tane kadın, 12 tane de erkek takımımız var. Toplam 20 takımla buradayız. Yaklaşık olarak 500-600 sporcumuz var. Umarım iyi olan kazanır. İnşallah Süper Lige yükselen takım, kendini süper ligde daha iyi hazırlayıp, daha iyi yerlerde olurlar" dedi.

Takımlara başarılar dileyen Türkiye Atletizm Federasyonu Üyesi İsmail Hut, "Böyle müsabakalara Samsun'un ev sahipliği yapması çok gurur verici, bizi sevindiriyor. Takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Yarışmalardan detaylar

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu'nun açıklamaları - Samsun