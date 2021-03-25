Taekwondocuların zafer kutlaması
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Taekwondocuların zafer kutlaması

25.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:00
Taekwondocuların zafer kutlaması

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 4 madalya kazanarak Kayseri'ye madalyayla dönen sporcularla İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı pasta kesti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 4 madalya kazanarak Kayseri'ye madalyayla dönen sporcularla İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı pasta kesti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve İl Temsilcisi Ömer Özuzun'un katıldığı zafer kutlamasında konuşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Uluslararası müsabakada derece alarak başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Taekwondocuların zafer kutlaması
Taekwondocuların zafer kutlaması
Taekwondocuların zafer kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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